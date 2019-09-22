وفد من حكومة هادي يصل مسقط

وصل وفد رفيع المستوى من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا العاصمة العمانية مسقط، في زيارة تستغرق بضعة أيام، ما أثار تساؤلات وتكهنات بشأن هدفها.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والتي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا مؤقتا لها، مساء أمس السبت، في بيان، أن الوفد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أحمد بن أحمد الميسري، وصل مسقط بدعوة رسمية من السلطنة، بهدف عقد "سلسلة لقاءات هامة مع القيادة العمانية في عدد من الملفات الهامة" حيث ستتم "مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في الشأن اليمني".

وأضاف بيان الوزارة أن مفاوضات الوفد الذي يضم أيضا وزير النقل، صالح الجبواني، ونائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري، ستتناول "مناقشة الأوضاع وبحث السبل الممكنة لتحقيق السلام في اليمن... تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين وسبل تطويرها".

نائب #رئيس_الوزراء وزير الداخلية والوفد المرافق له يصلون مسقط في زيارة عمل رسميةhttps://t.co/L52qCH8nhopic.twitter.com/ChlcUNqbFI — وزارة الداخلية (@MoiYemen) September 21, 2019

وأعارت وسائل إعلام مختلفة ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اهتماما إلى توقيت هذه الزيارة، إذ تأتي على خلفية الأزمة العميقة التي اندلعت بين حكومة هادي والإمارات التي تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي في الصراع العسكري الذي اندلع بينه وقوات الحكومة اليمنية جنوب اليمن في الأسابيع الأخيرة.

ووردت في مواقع التواصل الاجتماعي تكهنات متضاربة بشأن خلفيات الزيارة، تتراوح بين روايات بدء الحوار بين حكومة هادي والحوثيين، حتى فرضية طرد هؤلاء المسؤولين من السعودية، لكن دون وجود أي مصادر موثوق بها يمكن الاعتماد عليها للتأكد من صحة هذه المزاعم.

المصدر: RT + وكالات