وكالة إيرانية: واشنطن لم تصدر تأشيرات سفر لمساعدي روحاني وفريقه الإعلامي

أعلنت وكالة إخبارية إيرانية أن الولايات المتحدة امتنعت عن إصدار تأشيرات سفر لمساعدي الرئيس الإيراني، حسن روحاني، المسؤولين عن تنظيم برامجه ولقاءاته في نيويورك.

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وقالت وكالة "أنباء الطلبة الإيرانية" (إيسنا) إن واشنطن امتنعت كذلك عن إصدار تأشيرات سفر للفريق الإعلامي الذي كان من المفترض أن يرافق روحاني إلى نيويورك، حيث يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشددت الوكالة على أن تأشيرة السفر التي حصل عليها روحاني تحصر وجوده في نيويورك لمدة قصيرة، وتحصر تحركاته بين مكان إقامته ومبنى الأمم المتحدة والبعثة الإيرانية فقط.

وأضافت "إيسنا" أن هدف السلطات الأمريكية من هذه التقييدات يكمن في الحد من تأثير زيارة روحاني وظريف إلى نيويورك وخطابه واللقاءات الصحفية التي يجريها هناك.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن واشنطن أصدرت تأشيرة دخول للرئيس الإيراني، حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، ليتمكنا من حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد ظريف لاحقا أن جدول رئيس بلاده خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة لا يشمل أي لقاءات مع المسؤولين الأمريكيين.

المصدر: إيسنا