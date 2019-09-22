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وسائل إعلام: اعتقال طفلة بتهمة إحراق العلم الصيني في هونغ كونغ

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وسائل إعلام: اعتقال طفلة بتهمة إحراق العلم الصيني في هونغ كونغ
Reuters ALY SONG
الاحتجاجات الجماهيرية في هونغ كونغ، 21 سبتمبر 2019
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أفادت شركة "RTHK" التلفزيونية في هونغ كونغ، بأن الشرطة اعتقلت الليلة الماضية طفلة تبلغ من العمر 13 عاما للاشتباه في إساءة استخدام العلم الوطني الصيني.

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وشهد حي تون مون بهونغ كونغ، أمس السبت، أثناء مظاهرة احتجاج جديدة حادثا قام المحتجون خلاله بإسقاط العلم الصيني من مبنى حكومي ثم بدأوا الدوس عليه وقاموا بإحراقه. وأدانت حكومة هونغ كونغ أعمال المتطرفين هذه بشدة.

وقال ممثل للحكومة: "إنهم قاموا بقطع الحركة في الشوارع وإحراق ممتلكات الغير، ورمي الزجاجات الحارقة، كما ألحقوا ضررا بمحطات المترو وعطلوا عمله. فيما قام عدد من المحتجين بهجوم على ضابط شرطة وحاولوا أن يسلبوا سلاحه، بينما قام آخرون بدوس العلم الوطني الصيني وإحراقه، الأمر الذي يعد تحديا لسيادة الدولة".

وبعد منتصف الليل شملت مظاهرات الاحتجاج حي يوين لون السكني البعيد لهونغ كونغ حيث نظم المحتجون عمليات الإحراق وكانوا يقومون برمي الزجاجات الحارقة. وإضافة إلى ذلك حاولت مجموعات منفصلة من المحتجين اقتحام مراكز الشرطة في حيي مانوغكوك وسين خوان أو.

واضطرت الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

المصدر: نوفوستي

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