قتلى وجرحى بانفجار قرب مقر المخابرات الأفغانية جنوبي البلاد
Reuters Omar Sobhani
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لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 85 آخرين جراء انفجار وقع بالقرب من مقر المخابرات الأفغانية في ولاية زابل، وذلك وفقا لقناة "طلوع" الأفغانية، نقلا عن حاكم الولاية.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر محلي، وفي وقت سابق، أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم و أصيب 45 آخرين جراء الانفجار الذي وقع بالقرب من مقر المخابرات الأفغانية.
هذا ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
المصدر: سبوتنيك
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