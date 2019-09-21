تحرير إيراني بعد سنوات من احتجازه لدى قراصنة صوماليين

أعلنت منظمة إنسانية مختصة بتحرير الرهائن في الصومال الإفراج عن رجل إيراني احتجز لدى قراصنة قبل نحو 4.5 عام.

وأكدت منظمة "الشراكة لدعم الرهائن" في بيان نشرته اليوم السبت، أن الإيراني، محمد شريف بناهدة، أطلق سراحه وسيعود إلى وطنه بعد أيام، عقب إجراء فحوصات طبية، مشيرة إلى أن الرهينة المفرج عنه كان يعاني من مشاكل صحية متزايدة وما كان ليبقى على قيد الحياة في حال استمرار احتجازه.





We are happy to announce we have obtained the release of one of the last hostages of Somali Piracy. M Shariff from Iran was released after over 5 years in captivity. 3 more seafarers remain who need our help. #somalia#Piracy#hostage@GMPU_Hobyo@UNODC_MCP@iswan_orgpic.twitter.com/yXJB8YYI4s — Hostage Support Partnership (@hsp_hoa) September 21, 2019

ووقع هذا الرجل الذي يعد من أواخر الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في الصومال، في أيدي قراصنة في مارس 2015 مع ثلاثة زملاء له، عندما احتجزت سفينة صيد تابعة لهم قبالة سواحل البلاد.

وحذرت المنظمة من أن الصيادين الثلاثة الآخرين لا يزالون محتجزين في ظروف مروعة.

المصدر: أسوشيتد برس