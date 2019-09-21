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مقتل طفل وإصابة 11 شخصا جراء انفجار بشرق أفغانستان

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مقتل طفل وإصابة 11 شخصا جراء انفجار بشرق أفغانستان
Reuters Omar Sobhani
مجموعة من عناصر قوات الأمن الأفغانية
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قتل طفل وأصيب 11 شخصا آخرون بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بولاية بروان بشرق أفغانستان، حسبما أفادت محطة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية.

ونقلت القناة عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، قوله إن العبوة الناسفة يدوية الصنع تم زرعها من قبل مسلحي حركة "طالبان" المتشددة، دون أن تصدر الحركة أي تعليق على نبأ الانفجار.

المصدر: طلوع نيوز

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