مقتل طفل وإصابة 11 شخصا جراء انفجار بشرق أفغانستان

قتل طفل وأصيب 11 شخصا آخرون بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بولاية بروان بشرق أفغانستان، حسبما أفادت محطة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية.

An IED blast this evening in #Parwan has killed 1—a child—and wounded 11, the Interior Ministry’s spokesman Nusrat Rahimi said. According to Rahimi, the IED was placed by the Taliban. The Taliban have not commented on this. — TOLOnews (@TOLOnews) September 21, 2019

ونقلت القناة عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، قوله إن العبوة الناسفة يدوية الصنع تم زرعها من قبل مسلحي حركة "طالبان" المتشددة، دون أن تصدر الحركة أي تعليق على نبأ الانفجار.

المصدر: طلوع نيوز