أردوغان: أنقرة قد تنظر في شراء منظومات "باتريوت" في حالة وجود عروض مغرية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده مستعدة للنظر في شراء أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية الأمريكية من طراز "باتريوت"، في حال تقدمت واشنطن بشروط مواتية ومغرية للصفقة.

وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي السبت، قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا يزال موضوع شراء مجمعات "باتريوت"، مطروحا. وإذا استجاب الاتفاق لشروطنا وظروفنا، فقد نقوم بالنظر في إمكانية شراء هذه المنظومات. وهذا الموضوع، موجود في جدول أعمال زيارتنا للولايات المتحدة".

إقرأ المزيد

في أوائل سبتمبر، أعلن أردوغان عن نيته، مناقشة موضوع شراء منظومات "باتريوت" الصاروخية، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

#عاجل | #أردوغان حول موضوع منظومة باتريوت: هذا الموضوع لا يزال مطروحا على الطاولة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 21 сентября 2019 г.

في وقت سابق، حاولت تركيا الاتفاق مع الجانب الأمريكي على شراء "باتريوت"، وذلك خلال عهد الرئيس باراك أوباما، ولكن تم رفض الطلب التركي. وفي وقت لاحق وقعت أنقرة عقدا مع موسكو، وحصلت على منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طراز "إس-400".

المصدر: تاس