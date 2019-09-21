صحيفة: الصين تفرض امتحانا على الصحفيين لاختبار مدى ولائهم للرئيس

أبلغت السلطات الصينية وسائل الإعلام في البلاد بأن موظفيها سيخضعون قريبا إلى امتحان إلكتروني جديد بهدف اختبار مدى ولائهم للرئيس شي جين بينغ ونهجه السياسي.

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وأفادت صحيفة "South China Morning Post" بأن الحزب الشيوعي الحاكم في البلاد قدم إلى وسائل الإعلام أواخر الشهر الماضي بلاغا أكد فيه أن نحو عشرة آلاف صحفي ومحرر من 14 مؤسسة إعلامية تابعة للحكومة سيخوضون امتحانا تجريبيا الشهر المقبل، ثم من المتوقع أن يتم فرضه على مستوى البلاد.

وأوعز البلاغ للصحفيين ببدء التحضيرات للامتحان عبر تطبيق "تعلّم شي" الإلكتروني الذي أطلق في وقت سابق من العام الجاري بهدف إطلاع مستخدميه على الإيديولوجية الحاكمة في البلاد من خلال مقالات وفيديوهات وأفلام وثائقية عن الرئيس ومواقفه.

وسيجري الامتحان الجديد، حسب الصحيفة، على خمس مراحل، تتعلق اثنتان منها برؤى شي السياسية، وتركز الثالثة على الإيديولوجية الماركسية.

وفي حال فشل الصحفي في اجتياز الامتحان ستتاح له فرصة واحدة فقط لإعادة خوضه.

وسبق أن طالب الرئيس شي الولاء التام من الصحفيين الصينيين، إذ شدد لموظفي ثلاث مؤسسات إعلامية رسمية في بكين عام 2016 على أنهم "جبهات دعائية" وعليهم اعتبار الحزب الحاكم عائلة لهم.

المصدر: South China Morning Post + غارديان