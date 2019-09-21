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ظريف: السعودية نفسها لا تصدق صحة اتهاماتها ضد إيران

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ظريف: السعودية نفسها لا تصدق صحة اتهاماتها ضد إيران
Reuters Evgenia Novozhenina
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إن السعودية نفسها لا تصدق صحة الاتهامات، بشأن ضلوع إيران في الهجوم على منشآت أرامكو النفطية.

وأضاف ظريف في تغريدة على "تويتر" أنه في الوقت الذي تلقي فيه السعودية باللوم على إيران تشن هجوما انتقاميا على محافظة الحديدة اليمنية في مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار.

هذا وحذر وزير الخارجية الإيراني، في وقت سابق، من اندلاع حرب شاملة حال تعرض بلاده لضربة من الولايات المتحدة أو السعودية، معتبرا أن المملكة ستكون مضطرة للقتال حتى آخر جندي أمريكي.

المصدر: وكالات

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