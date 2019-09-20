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ترامب يلتقي الرئيس الأوكراني على هامش الجمعية العامة

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ترامب يلتقي الرئيس الأوكراني على هامش الجمعية العامة
Reuters Ukrainian Presidential Press Service
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن الرئيس، دونالد ترامب، سيلتقي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وأوضح المسؤول أن ترامب سيبحث مع زيلينسكي التعاون في مجال الطاقة ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية في أوكرانيا و"الإمكانيات الإضافية" في مجال التجارة.

وأشار إلى أن ترامب "ينوي التعبير عن قلقه إزاء النشاط الاقتصادي الوحشي الذي تقوم به الصين في أوكرانيا، ومحاولات سرقة الممتلكات الفكرية الأوكرانية".

كما ينوي ترامب الإشادة بـ "طاقة ونجاح" الإصلاحات وجهود مكافحة الفساد من قبل زيلينسكي.

ومن المقرر أن يعقد اللقاء بين الرئيسين يوم 25 سبتمبر الجاري.

ويخطط ترامب كذلك للقاء كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والباكستاني عمران خان وزعماء بولندا ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والهند والعراق واليابان والسلفادور.

المصدر: وكالات

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