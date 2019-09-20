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إندونيسيا تؤجل المصادقة على قانون يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج

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إندونيسيا تؤجل المصادقة على قانون يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج
Reuters /FW1F/Jon Boyle
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو
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أمر رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو، اليوم الجمعة، بتأجيل التصويت على تعديلات مست القانون الجنائي في البلاد، بعد انتقادات من مجموعات حقوقية ترى في هذه التعديلات قمعا للحريات الأساسية.

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وتشتمل هذه التعديلات على بنود تعاقب بالسجن الأشخاص الذين يمارسون علاقات جنسية خارج إطار الزواج، أو الأشخاص الذين يمارسون العلاقات الجنسية المثلية.

وكان من المقرر أن يصوت نواب البرلمان على مجموعة من التعديلات الجذرية لقانون العقوبات، ما سبب موجة من الاحتجاجات والمظاهرات الطلابية المعارضة لها، واضطر رئيس الدولة بعدها إلى طلب تأجيل التصويت على التعديلات لغاية الجلسة البرلمانية القادمة.

ووقّع في وقت سابق أكثر من نصف مليون شخص على التماس على الإنترنت ضد التعديلات المرتقبة.

يذكر أن مجموعات حقوقية كثيرة تنتقد وضعية حقوق الإنسان في إندونيسيا.

المصدر: وكالات

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