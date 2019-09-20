ترامب يغرد رافضا انتقاده على خلفية قضية "الوعد المقلق"

رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانتقادات الموجهة إليه من قبل معارضيه السياسيين بسبب مكالمة هاتفية أجراها مع زعيم إحدى الدول.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، اليوم الجمعة، إن "اليسار الديمقراطي الراديكالي" يهاجمه، عبر "شركائه في وسائل الإعلام الكاذبة"، بسبب مكالمة "مقلقة" أجراها مع زعيم أجنبي معين.

وأضاف: "الغريب أن أناسا كثيرين سمعوا أو علموا عن هذه المكالمة الرائعة التي سادها الاحترام المتبادل، ولم يتقدموا بأي شكوى.. هل تعرفون لماذا؟ لأن تلك المحادثة لم تتضمن مخالفة واحدة، لقد كانت مثالية!".

....statement. Strange that with so many other people hearing or knowing of the perfectly fine and respectful conversation, that they would not have also come forward. Do you know the reason why they did not? Because there was nothing said wrong, it was pitch perfect! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩

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وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أوردت سابقا أن وعدا أعطاه ترامب أثناء مكالمة هاتفية مع زعيم دولة لم يحدد دفع موظفا بالاستخبارات الأمريكية إلى تقديم شكوى رسمية ضد رئيس الدولة، بسبب كشفه عن معلومات سرية أثناء الاتصال.

ونقلت الصحيفة نفسها لاحقا عن مصادر لها أن القصة على علاقة بأوكرانيا. وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنه ليس واضحا إن كان "الوعد المقلق" أعطاه الرئيس الأمريكي لنظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لكنها ذكرت أن الشكوى ضد ترامب قدمها مندوب المخابرات الأمريكية في أوكرانيا بعد أسبوعين ونصف أسبوع من المكالمة الهاتفية بين رئيسي البلدين.

المصدر: RT + وكالات