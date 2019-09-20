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40 قتيلا جراء تفجير انتحاري أمام مستشفى جنوب أفغانستان و"طالبان" تتبنى

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40 قتيلا جراء تفجير انتحاري أمام مستشفى جنوب أفغانستان و
Reuters
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أعلنت السلطات المحلية أن نحو 40 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون جراء تفجير سيارة مفخخة أمام مستشفى في مدينة قلات، مركز محافظة زابل بجنوب أفغانستان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن غول إسلام سيال، المتحدث باسم حاكم المحافظة، تأكيده ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي وقع اليوم الجمعة إلى 39 قتيلا و140 جريحا.
ولفت المسؤول إلى أن قتيلين فقط من عناصر الأمن والباقون مدنيون، بينهم أطفال ونساء ومرضى وزوار، قائلا إن المستشفى "مدمر تقريبا".

وأعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنه استهدف مكتب مديرية الأمن الوطني الواقع قرب المستشفى.
المصدر: رويترز + طلوع نيوز

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