إدارة ترامب تحجب ملايين الدولارات من المساعدات لأفغانستان بدعوى الفساد

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تعتزم حجب 160 مليون دولار من الأموال المخصصة لمساعدة أفغانستان، بدعوى الفساد وانعدام الشفافية في هذه البلاد.

وصرح بومبيو أمس الخميس بأن واشنطن ستحجب نحو 100 مليون دولار مخصصة لمشروع ضخم للبنى التحتية في مجال الطاقة بأفغانستان، علاوة على 60 مليون دولار أخرى سيتم حجبها من المساعدات الإضافية لحكومة كابل.

وأوضح الوزير أن الولايات المتحدة ستكمل مشروع البنية التحتية، لكنها ستفعل ذلك باستخدام "آلية خارج الميزانية".

كما أكد بومبيو قطع واشنطن جميع مساعداتها عن لجنة الرصد والتقييم التابعة للحكومة الأفغانية، متهما إياها بالفشل في أداء مهامها، وتابع أنها "لا تستطيع أن تكون شريكا في الجهود الدولية لبناء مستقبل أفضل للشعب الأفغاني".

واتهم وزير الخارجية الأمريكي حكومة كابل بالفساد وسوء الإدارة المالية والتقاعس عن إدارة الموارد الحكومية الأمريكية بشفافية.

ويأتي ذلك بعد يوم من توجيه السفير الأمريكي لدى أفغانستان، جون باس، انتقادات على "تويتر" إلى هيئة المشتريات الوطنية في البلاد لعدم موافقتها على شراء الوقود لتوليد الكهرباء.

ويسود التوتر في العلاقات بين حكومتي واشنطن وكابل، لاسيما في ظل مفاوضات سلام أجرتها إدارة ترامب حتى الآونة الأخيرة مع حركة "طالبان".

المصدر: رويترز + أسوشيتد برس