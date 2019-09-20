القضاء الروسي يخلي سبيل ممثل مسجون على خلفية مظاهرات معارضة

قررت محكمة مدينة موسكو، اليوم الجمعة، إخلاء سبيل الممثل، بافيل أوستينوف، المحكوم عليه بالسجن لمدة 3.5 عام بتهمة إصابة شرطي أثناء مظاهرة معارضة في العاصمة.

وأمرت المحكمة بالإفراج عن أوستيموف تلبية لطلب النيابة العامة ووضعه رهن الحجز المنزلي حتى 23 سبتمبر، حين سينظر القضاء في الاستئناف الذي قدمه الممثل على الحكم الصادر بحقه.

ويُتهم أوستينوف (23 عاما) بخلع كتف شرطي أثناء احتجازه في ساحة بوشكين وسط موسكو، في الثالث من أغسطس الماضي، أثناء مظاهرة معارضة غير مرخص بها نظمت احتجاجا على إقصاء عدد من المرشحين المستقلين عن انتخابات برلمان العاصمة.

وأعلن الممثل أنه لم يشارك في المظاهرة ووصل المكان للقاء صديق له، غير أن القضاء خلص في الحكم الصادر في 16 سبتمبر إلى أن أوستينوف شارك بشكل نشط في الفعالية غير المرخصة، واستخدم العنف بحق ممثل عن السلطة أثناء احتجازه.

وأحدثت هذه القضية صدى واسعا في المجتمع الروسي، حيث أعرب كثير من الفنانين والمسؤولين عن دعمهم للممثل المسجون، ونظمت أمام إدارة الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو اعتصامات فردية للمطالبة بالإفراج عن أوستينوف.

وأعلنت النيابة العامة أنها تعتبر أوستينوف مسؤولا عما اتُّهم به، غير أنها تنوي تخفيف العقوبة الصادرة بحقه كي لا يقبع الممثل وراء القضبان.

المصدر: وسائل إعلام روسية