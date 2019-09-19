الولايات المتحدة تطرد موظفين اثنين من بعثة كوبا لدى الأمم المتحدة

طردت الولايات المتحدة موظفين اثنين في البعثة الدبلوماسية لكوبا لدى الأمم المتحدة، متهمة إياهما بنشاط "يضر بالأمن القومي الأمريكي".

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، اليوم الخميس، إنه "على خلفية تورط اثنين من أفراد البعثة الكوبية لدى الأمم المتحدة في أنشطة مضرة بالأمن القومي الأمريكي، طلبنا منهما مغادرة الولايات المتحدة".

After 2 members of Cuba’s UN mission engaged in activities harmful to U.S. national security, we asked them to leave the U.S. Members of Cuba’s UN mission are also restricted to stay in Manhattan. We take any & all attempts against the National Security of the U.S. seriously. — Morgan Ortagus (@statedeptspox) 19 сентября 2019 г.

وأضافت أنه تم فرض قيود على تنقل أفراد البعثة الدبلوماسية الكوبية لدى الأمم المتحدة، حيث بإمكانهم التنقل داخل منطقة مانهاتن في نيويورك فقط.

وأكدت أن واشنطن تأخذ "أي تطاول على الأمن القومي الأمريكي على محمل الجد".

يذكر أن الولايات المتحدة منذ تولي، دونالد ترامب، منصب الرئاسة في يناير 2017، شددت العقوبات المفروضة على كوبا، بما في ذلك بسبب دعم هافانا لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

المصدر: RT