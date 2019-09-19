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أنقرة تحذر قبرص من التنقيب في "الجرف القاري التركي"

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أنقرة تحذر قبرص من التنقيب في
Reuters MURAD SEZER
صورة من الأرشيف
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حذرت الخارجية التركية سلطات قبرص من القيام بأعمال تنقيب عن مواد هيدروكربونية في ما اعتبرته "الجرف القاري لتركيا".

وجاء في بيان للناطق باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، اليوم الخميس، أن قبرص "لم تدرك مدى جدية تركيا في عدم السماح لأي جهة في القيام بأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في جرفها القاري بالمتوسط".

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وأضاف أن قبرص "ما زالت تواصل سياسة تجاهل حقوق القبارصة الأتراك في شرق المتوسط".

وتابع قائلا: "تركيا لم ولن تسمح لأي شركة أجنبية بالقيام بأعمال البحث والتنقيب في جرفها القاري بالمتوسط، وستواصل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها وحقوقها".

وجاء ذلك تعليقا على توقيع قبرص اتفاقية مع شركتي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية بخصوص تراخيص التنقيب في الحقل رقم 7، الذي تعتبره تركيا جزءا من جرفها القاري.

المصدر: الأناضول

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