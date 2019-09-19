أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه اطلع على "معلومات هامة" تتعلق بالهجوم على "أرامكو"، وسيبلغ رئيس بلاده، دونالد ترامب، بشأن كيفية تصرف على خلفية الواقعة.

وقال بومبيو اليوم الخميس: "يمكنني الآن أن أزود الرئيس ترامب بمعلومات هامة حول الهجوم على أرامكو، وسأبلغه بكيفية التصرف بعد هذه الهجمات".

وأضاف أن الولايات المتحدة بصدد إنشاء تحالف لردع إيران بعد الهجوم على منشأتين نفطيتين للسعودية، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى حل سلمي مع إيران.

وقال: "ما زلنا نسعى جاهدين لبناء تحالف في إطار العمل الدبلوماسي، فيما يهدد وزير الخارجية الإيراني (محمد جواد ظريف) بالحرب الشاملة والقتال حتى آخر جندي أمريكي، ونحن هنا لبناء تحالف يهدف إلى تحقيق سلام".

وأكد بومبيو أن العقوبات الإضافية التي تعتزم إدارة ترامب فرضها على إيران، تهدف إلى منع طهران من تطوير برنامجها الصاروخي وامتلاك قدرات لدعم "حزب الله" اللبناني والمليشيات الشيعية في العراق.

المصدر: رويترز