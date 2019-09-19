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دوي صافرات الإنذار في غلاف غزة

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دوي صافرات الإنذار في غلاف غزة
AFP
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أفادت مراسلة RT اليوم الخميس، بسماع دوي صافرات الإنذار في غلاف قطاع غزة، قال الجيش الإسرائيلي إنها انطلقت نتيجة إنذار كاذب.

وذكرت "القناة "13 الإسرائيلية، أنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ مساء اليوم الخميس، من القطاع، تجاه مستوطنات غلاف غزة، فيما اعترضت القبة الحديدية اثنين منها.

وقالت القناة: "على ما يبدو هناك عمليتا اعتراض في سماء مستوطنة سديروت"، فيما انطلقت صافرات الإنذار إثر ذلك.

إلا أن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قال في تغريدة عبر "تويتر" إنه "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في الجنوب قبل قليل فالحديث عن إنذار كاذب حيث لم تطلق قذائف صاروخية".

المصدر: RT

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