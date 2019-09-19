انتقد حسام آشنا مستشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، تركي المالكي الذي ألقى باللوم على طهران في الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية.

ووصف آشنا، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي أمس الأربعاء بأنه كان "بمثابة كارثة إعلامية لبلاده".

إقرأ المزيد

وشدد المستشار على أن تصريحات المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية أثبتت بوضوح أنه "لا يمكنه إثبات أو لا يعلم" منشأ الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت معملين لـ"أرامكو" أواخر الأسبوع الماضي ومن أين أطلقت ولماذا لم تستطع الدفاعات الجوية السعودية التصدي لها.

وأعلن المالكي أثناء المؤتمر الصحفي أن الهجوم الذي تبنته جماعة الحوثيين لم ينفذ من اليمن، وأشار إلى أن الأسلحة التي استخدمت فيه إيرانية الصنع، متهما طهران بالوقوف وراء الهجوم.

وسبق أن نفت إيران بشدة تورطها في الهجوم.

المصدر: إرنا