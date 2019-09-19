 
مباشر

ظريف: بقايا "الفريق ب" يحاولون خداع ترامب للدخول في حرب ضد طهران

أخبار العالم

ظريف: بقايا
Reuters EVGENIA NOVOZHENINA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mf8z

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن اعتبار الولايات المتحدة وحلفائها بأن "هجوم أرامكو" هو "عمل حربي" قد يهدف إلى خداع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدخول في حرب ضد طهران.

إقرأ المزيد
بومبيو يعلق على فشل
بومبيو يعلق على فشل "باتريوت" الأمريكية في التصدي للهجوم على "أرامكو"

وقال جواد ظريف اليوم الخميس في تغريدة عبر "تويتر" إنبقايا الفريق B بالإضافة إلى حلفاء طموحين يحاولون خداع ترامب للدخزل في حرب".

وقال ظريف في الماضي إن ما يسمى بـ "الفريق ب" الذي يضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين (نتنياهو) وولي العهد السعودي الأمير بن سلمان (محمد) ومستشار الأمن القومي الامريكي السابق بولتون (جون) وولي عهد أبو ظبي بن زايد (محمد)، يمكن أن يدفع الرئيس الأمريكي إلى الدخول في صراع مع طهران.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء الهجمات على المملكة العربية السعودية بأنها "عمل حربي".

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحذير "عالمي" من وباء جديد يهدد حياة ملايين البشر