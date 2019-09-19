قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن اعتبار الولايات المتحدة وحلفائها بأن "هجوم أرامكو" هو "عمل حربي" قد يهدف إلى خداع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدخول في حرب ضد طهران.

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وقال جواد ظريف اليوم الخميس في تغريدة عبر "تويتر" إنبقايا الفريق B بالإضافة إلى حلفاء طموحين يحاولون خداع ترامب للدخزل في حرب".

"Act of war"or AGITATION for WAR?



Remnants of #B_Team (+ambitious allies) try to deceive @realdonaldtrump into war.



For their own sake, they should pray that they won't get what they seek.



They're still paying for much smaller #Yemen war they were too arrogant to end 4yrs ago. — Javad Zarif (@JZarif) September 19, 2019

وقال ظريف في الماضي إن ما يسمى بـ "الفريق ب" الذي يضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين (نتنياهو) وولي العهد السعودي الأمير بن سلمان (محمد) ومستشار الأمن القومي الامريكي السابق بولتون (جون) وولي عهد أبو ظبي بن زايد (محمد)، يمكن أن يدفع الرئيس الأمريكي إلى الدخول في صراع مع طهران.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء الهجمات على المملكة العربية السعودية بأنها "عمل حربي".

المصدر: "تويتر"