مقتل 30 مدنيا جراء غارة لطائرة مسيرة أمريكية شرق أفغانستان

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين قولهم إن الغارة الجوية التي أودت بأرواح 30 مدنيا على الأقل في ولاية ننكرهار شرق أفغانستان لم تنفذ من قبل الجيش الأفغاني، بل بطائرة مسيرة أمريكية.

ونقلت الوكالة اليوم الخميس عن المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، سوني ليغيت، تأكيده تنفيذ الجيش الأمريكي غارة بواسطة طائرة مسيرة ضد تنظيم "داعش" في تلك الولاية، مضيفا: "نحن على دراية بشأن مزاعم عن سقوط قتلى بين المدنيين ونعمل مع المسؤولين المحليين بغية الوقوف على الحقائق".

Provincial council: Airstrike on Wednesday night killed 30 people and wounded 45 in Khoghyani district of #Nangarhar as they harvested peanuts. Local govt officials confirmed the attack, but so far will only confirm 9 killed, who have been brought to hospital. pic.twitter.com/67ZPRyzyoD — TOLOnews (@TOLOnews) September 19, 2019

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس الولاية أن الغارة التي نفذت الليلة الماضية على منطقة خوكياني طالت مجموعة من العمال، وهم كانوا يستريحون بعد قطف مكسرات الصنوبر، ما أدى إلى مقتل 30 منهم وإصابة 45 آخرين على الأقل.

وذكر ثلاثة مسؤولين حكوميين لـ"رويترز" أن الغارة نفذت بهدف تدمير مخبأ لمسلحي تنظيم "داعش".

وأكد مالك مزرعة المكسرات التي وقع الحادث فيها، حيدر خان، حسب "رويترز"، أن نحو 150 عاملا كانوا في الموقع ولا يزال عدد منهم في عداد المفقودين.

المصدر: رويترز + طلوع نيوز