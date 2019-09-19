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مقتل عشرات المدنيين جراء غارة جوية شرق أفغانستان

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مقتل عشرات المدنيين جراء غارة جوية شرق أفغانستان
Reuters
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أعلنت السلطات المحلية عن مقتل 30 مدنيا وإصابة 45 آخرين على الأقل جراء غارة جوية نفذها الجيش الأفغاني على محافظة ننكرهار شرق البلاد قرب حدود باكستان.

وأكد مجلس المحافظة، حسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن الغارة التي نفذت ليلة أمس الأربعاء على اليوم الخميس على منطقة خوكياني طالت مجموعة من المدنيين، وهم كانوا يقطفون الفستق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مسؤولين حكوميين قولهم إن الغارة نفذت بهدف تدمير مخبأ لمسلحي تنظيم "داعش" وضربت صدفة مزارعين قرب مزرعة.

وأقرت وزارة الدفاع الأفغانية بقصف سلاح الجو التابع لها للمنطقة، لكن دون الكشف عن حصيلة القتلى، فيما لم تعلق القوات الأمريكية في أفغانستان فورا على الحادث المأساوي.

المصدر: طلوع نيوز + رويترز

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