قالت متحدثة باسم الجيش الفرنسي إن باريس أرسلت 7 خبراء عسكريين إلى السعودية للتحقيق في هجوم "أرامكو"، بينهم خبراء في المتفجرات ومسارات الصواريخ وأنظمة الدفاع الأرض/جو.

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وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن في اتصال هاتفي أمس مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استعداد بلاده للمشاركة بالخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر الهجمات التي طالت منشآت لشركة "أرامكو" النفطية السعودية، السبت الفائت.

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت سابق أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها أيا كان مصدر الهجمات ضدها، مشددا خلال جلسة لمجلس الوزراء على قدرة السعودية على التعامل مع "هذه الاعتداءات الجبانة".

المصدر: "رويترز"