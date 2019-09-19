"أزرق أبيض" يتقدم بمقعدين على "الليكود" بعد فرز 97% من الأصوات

انقلبت موازين القوى بعد فرز 97% من الأصوات، في الانتخابات الإسرائيلية، وارتفعت حصة حزب "أزرق أبيض" بمقعدين عن "الليكود"، فيما تراجع حزب "يسرائيل بيتنا" بمقعد واحد.

واستعادت القائمة العربية المشتركة المقعد 13 في توزيع المقاعد.

وتأتي هذه التطورات بعد أن كانت نتائج غير رسمية لانتخابات الكنيست الاسرائيلي أظهرت حصول كل من حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" على 32 مقعدا، فيما حصلت "القائمة المشتركة" على 12، وذلك بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات.

وقد امتنع كل من رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ومنافسه الأساسي، بيني غانتس، عن الحديث حول الفوز في الانتخابات، ودعا الأول لـ"حكومة صهيونية قوية"، بينما فضل الأخير حكومة وحدة وطنية.

وفي الوقت الذي دعا فيه نتنياهو، اليوم الخميس، منافسه، بيني غانتس، للانضمام إليه لتشكيل حكومة وحدة واسعة، قال حزب "أزرق أبيض" إن بيني غانتس يجب أن يكون رئيسا للحكومة.

المصدر: RT