بالفيديو.. احتجاز رجل كان يهدد بتفجير جسر في كييف

نشر رئيس المكتب الصحفي لشرطة أوكرانيا، ياروسلاف تراكالو، في فيسبوك تسجيل فيديو لعملية احتجاز رجل كان يهدد بتفجير جسر "مترو" في العاصمة الأوكرانية كييف.

ويظهر الفيديو أن الرجل استسلم دون إطلاق رصاصة. وقام برمي أسلحته من نافذة السيارة ثم غادر السيارة بنفسه في اتجاه أفراد قوات الأمن.

وأفادت وسائل إعلام أن الرجل المحتجز ولد في مدينة سيمفيروبل (في شبه جزيرة القرم) وسبق له أن خدم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة دونباس، ثم تمت معاقبته بتهمة مغادرة ثكنته العسكرية بدون إذن، غير أن شرطة كييف لم تؤكد هذه المعلومات.

وعثر أفراد الأمن في مكان الاحتجاز على قاذفة قنابل وبندقية صيد وبندقية كاربين وغيرها.

وفتحت الشرطة قضية جنائية بتهمة "إعداد لهجوم إرهابي". ويواجه المتهم عقوبة السجن مدى الحياة.

المصدر: نوفوستي