 
مباشر

بالفيديو.. احتجاز رجل كان يهدد بتفجير جسر في كييف

أخبار العالم

بالفيديو.. احتجاز رجل كان يهدد بتفجير جسر في كييف
facebook.com/Iar.Trakalo/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mf7p

نشر رئيس المكتب الصحفي لشرطة أوكرانيا، ياروسلاف تراكالو، في فيسبوك تسجيل فيديو لعملية احتجاز رجل كان يهدد بتفجير جسر "مترو" في العاصمة الأوكرانية كييف.

ويظهر الفيديو أن الرجل استسلم دون إطلاق رصاصة. وقام برمي أسلحته من نافذة السيارة ثم غادر السيارة بنفسه في اتجاه أفراد قوات الأمن.

وأفادت وسائل إعلام أن الرجل المحتجز ولد في مدينة سيمفيروبل (في شبه جزيرة القرم) وسبق له أن خدم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة دونباس، ثم تمت معاقبته بتهمة مغادرة ثكنته العسكرية بدون إذن، غير أن شرطة كييف لم تؤكد هذه المعلومات.

وعثر أفراد الأمن في مكان الاحتجاز على قاذفة قنابل وبندقية صيد وبندقية كاربين وغيرها.

وفتحت الشرطة قضية جنائية بتهمة "إعداد لهجوم إرهابي". ويواجه المتهم عقوبة السجن مدى الحياة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حوار طريف بين براد بيت ورائد فضاء أمريكي