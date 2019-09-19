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10 قتلى بهجوم تبنته "طالبان" في جنوب أفغانستان

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10 قتلى بهجوم تبنته
Reuters
أفغانستان
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أعلن حاكم ولاية زابل عن مقتل 10 أشخاص وجرح 85 آخرين بتفجير بسيارة مفخخة استهدف مبنى الاستخبارات في مدينة قلعة بجنوب أفغانستان.

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وقال رحمة الله يرمال: "استهدفت سيارة مفخخة، صباح اليوم الخميس، إدارة الأمن الوطنية الأفغانية".

وأضاف أن: "مستشفى الولاية الذي يقع في المكان نفسه دمر"، موضحا أن "10 أشخاص قتلوا وجرح 85 آخرين".

وتبنى ناطق باسم حركة "طالبان"، قاري يوسف أحمدي، الاعتداء الذي وصفه بأنه "عملية استشهادية ضد إدارة الاستخبارات"، وقال:"نفذنا هجوما استشهاديا ضد إدارة الأمن الوطنية"، مؤكدا أن المبنى دمر بالكامل.

وتشهد أفغانستان سلسلة هجمات تتبنى حركة "طالبان" معظمها، وتأتي قبل انتخابات رئاسية مقررة في 28 سبتمبر الجاري.

المصدر: أ ف ب

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