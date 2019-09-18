أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه لن يلتقي زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، في حال وصوله إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عما اذا كان من المحتمل أن يلتقي زعيم المعارضة الفنزويلية: "كلا، هذا الأمر ليس مقررا".

إقرأ المزيد

وكان خوان غوايدو قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيرسل وفدا الى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جانبه، لم يؤكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عزمه حضور جلسات الجمعية العامة في نيويورك، لكن حكومته أعلنت أنها ستقدم عريضة ضد العقوبات الأمريكية على فنزويلا.

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة وعدد من الدول في أمريكا اللاتينية وأوروبا اعترفت بغوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا في أعقاب إعلانه توليه هذا "المنصب" في يناير الماضي، علما بأن البرلمان الفنزويلي، الذي تسيطر عليه المعارضة، اعتبر تنصيب الرئيس نيكولاس مادورو لولاية رئاسية جديدة في الشهر ذاته غير دستوري.

من جهتها، تعتبر الحكومة الفنزويلية إعلان خوان غوايدو انقلابا.

المصدر: فرانس برس