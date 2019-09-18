باكستان تغلق أجواءها في وجه رئيس الوزراء الهندي

رفضت باكستان طلب الهند فتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الأسبوع المقبل، ليقوم بزيارة للولايات المتحدة.

وطلبت الهند من باكستان فتح المجال الجوي خلال الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجاري، لكن إسلام آباد رفضت هذا الطلب متهمة الهند بـ "ارتكاب فظائع" في منطقة كشمير المتنازع عليها بين البلدين.

إقرأ المزيد

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي: "قررنا عدم السماح لمودي باستخدام المجال الجوي الباكستاني"، مضيفا أنه تم إبلاغ الجانب الهندي بهذا القرار.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الهندية، رافيش كومار، عن أسفه للقرار الباكستاني رفض فتح الأجواء للمرة الثانية خلال أسبوعين، وذلك في إشارة إلى رفض إسلام آباد بفتح المجال الجوي أمام الرئيس الهندي، رام ناث كوفيند، ليقوم بزيارة خارجية أيضا.

ودعت الخارجية الهندية باكستان إلى إعادة النظر في قرارها والعودة إلى الالتزام بـ "الممارسات الدولية العادية".

المصدر: وكالات