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استعراض عسكري إيراني في الخليج بمناسبة أسبوع "الدفاع المقدس"

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استعراض عسكري إيراني في الخليج بمناسبة أسبوع
Reuters MN/KR
سفينتان حربيتان إيرانيتان - أرشيف -
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أكد الحرس الثوري الإيراني أن القطع البحرية التابعة له ستشارك في استعراض عسكري للقوات المسلحة، في 22 سبتمبر الجاري، بمناسبة الذكرى السنوية للحرب العراقية الإيرانية.

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وقال قائد فيلق الإمام الصادق، العميد علي رزمجو، اليوم الأربعاء، إنه بمناسبة إحياء ذكرى أسبوع "الدفاع المقدس" (الحرب الإيرانية – العراقية)، سيجري في 22 سبتمبر "عرض اقتدار القوات المسلحة في مياه الخليج الفارسي بمشاركة قطع القوة البحرية للحرس الثوري".

وأضاف أن أسبوع "الدفاع المقدس" يروي "ملاحم الشعب في الدفاع عن الدين والشرف والكرامة وسلامة أراضي الثورة الإسلامية".

وأشاد رزمجو بالقوة التي يتمتع بها الحرس الثوري والشعب الإيراني، مؤكدا توفر "الحماس والتدريب والمعدات بشكل أفضل من أي وقت مضى للرد على تهديدات العدو في داخل وخارج الحدود".

المصدر: وكالة أنباء فارس

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