خالد بن سلمان: نقف مع إدارة ترامب في وجه قوى الشر

ثمن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، حملة الضغط التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد إيران، قائلا إن الرياض تقف إلى جانب واشنطن في وجه "قوى الشر".

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وأعرب الأمير خالد على حسابه في "تويتر"، اليوم الأربعاء، عن إشادة الحكومة السعودية بـ"موقف الولايات المتحدة المستدام بشأن حماية حلفائها ومصالحها الأساسية في المنطقة ضد الأعمال العدوانية غير المبررة"، لافتا إلى أن ترامب ونائبه، مايك بينس، أكدا اليوم هذا الموقف الذي اتبعه الرؤساء السابقون للولايات المتحدة، بمن فيهم باراك أوباما.

وتابع نائب وزير الدفاع وشقيق ولي العهد السعودي: "إدارة ترامب حاربت عدوان النظام الإيراني والتنظيمات الإرهابية بطريقة غير مسبوقة، ونحن في المملكة العربية السعودية نشكر الرئيس على هذا الموقف، وسنستمر في الوقوف مع الولايات المتحدة في وجه قوى الشر والعدوان الطائش".

President Trump’s Administration has confronted the Iranian regime's and terrorist organizations aggression in an unprecedented way - we in KSA thank the President for his stance, we will continue to stand with the USA against the forces of evil and senseless aggression. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) September 18, 2019

ويأتي هذا الكلام على خلفية الهجوم الذي استهدف أواخر الأسبوع الماضي منشأتين لشركة "أرامكو" السعودية.

وعلى الرغم من تبني جماعة "الحوثيين" اليمنية للهجوم، أعلنت السعودية والولايات المتحدة أنه لم ينفذ من الأراضي اليمنية، بل من إيران على ما يبدو، ورفضت طهران بشدة هذا الاتهام.

المصدر: RT