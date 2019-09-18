قتيلان جراء تحطم طائرة تدريبية لسلاح الجو الإسباني في البحر
Reuters
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أكد سلاح الجو الإسباني أن شخصين لقيا مصرعهما، اليوم الأربعاء، جراء تحطم طائرة تدريبية خفيفة في البحر قبالة سواحل البلاد الجنوبية الشرقية.
وذكر سلاح الجو أن الضحيتين هما طيار مدرب وطالب متدرب.
وتحطمت الطائرة، وهي من طراز Pillan، قرب منطقة لامانغا الساحلية، في الحادث الثاني من نوعه خلال أقل من شهر، إذ سبق أن سقطت طائرة تدريبية أخرى في المنطقة نفسها، في 26 أغسطس الماضي، ما أودى بحياة طيارها.
المصدر: رويترز
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