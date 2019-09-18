مقتل 30 طفلا على الأقل بحريق مدرسة في ليبيريا

لقي 30 طفلا على الأقل مصرعهم، بعد اندلاع حريق في مدرستهم بليبيريا، مساء أمس الثلاثاء، وفقا لما أفاد به متحدث باسم الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، موزس كارتر، إن "الأطفال كانوا يتلون القرآن قبل أن ينشب الحريق"، مضيفا أن "سبب الحريق غير معروف".

My prayers go out to the families of the children that died last night in Paynesville City; as a result of a deadly fire that engulfed their school building. This is a tough time for the families of the victims and all of Liberia. Deepest condolences go out to the bereaved — George Weah (@GeorgeWeahOff) 18 septembre 2019

وكتب رئيس البلاد، جورج ويا، تغريدة على "تويتر" أكد فيها أن الحريق اندلع في مدرسة بضواحي العاصمة مونروفيا.

وأضاف ويا في تغريدة أخرى: "عسى أن يمنح الله القوة لعائلات الضحايا ولجميع المجتمع الإسلامي (...) فلنتذكر عائلات الضحايا في دعواتنا".

المصدر: "رويترز" + "تويتر"