"طالبان" تؤكد استعدادها للعودة إلى المحادثات مع واشنطن

أعلن كبير مفاوضي حركة "طالبان" الأفغانية شير محمد عباس ستانيكزاي أن "الأبواب مفتوحة" لاستئناف المحادثات مع واشنطن، بعد ساعات من مقتل العشرات في هجومين تبنتهما الحركة في البلاد.

وقال ستانيكزاي في حديث لشبكة "بي بي سي" البريطانية اليوم الأربعاء: "من جهتنا، الأبواب مفتوحة للمفاوضات"، وذلك بعد أن دعت "طالبان" واشنطن قبل أيام للعودة إلى التفاوض.

جاء ذلك بعد أن برر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره وقف المفاوضات مع "طالبان" هذا الشهر، بهجوم أسفر عن مقتل جندي أمريكي.

ودافع ستانيكزاي كذلك عن دور "طالبان" في أعمال العنف الدامية الأخيرة في البلاد، وقال إن "الأمريكيين أقروا من جانبهم بقتل الآلاف من عناصر "طالبان" بينما كانت المحادثات جارية، لذا فالحركة لم ترتكب أي خطأ عبر مواصلة القتال تزامنا مع المحادثات.

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وفي 10 سبتمبر، أعلن ترامب أن المحادثات التي استمرت نحو عام لإبرام اتفاق كان سيمهد لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، باتت بحكم "الميتة".

لكن إدارته، التي لا تخفي رغبتها بإعادة الجنود الأمريكيين إلى بلادهم، لم تغلق باب التفاوض بشكل نهائي، بالرغم من تحذير وزير الخارجية مايك بومبيو من أن على "طالبان" إظهار "التزام كبير" قبل استئناف المحادثات.

وقتل 26 شخصا على الأقل في أول هجوم الثلاثاء وقع قرب تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني أشرف غني في ولاية باروان وسط البلاد، بينما أسفر تفجير انتحاري آخر في كابل وقع بعد نحو ساعة عن سقوط 22 قتيلا، في أسوء مظاهر العنف في أفغانستان منذ انهارت المحادثات.

ومن المتوقع أن تشهد أفغانستان مزيدا من العنف خلال الأيام المقبلة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 سبتمبر، والتي تعهدت طالبان بعرقلتها.

المصدر: "أ ف ب"