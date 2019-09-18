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رويترز: هجوم انتحاري على مبنى حكومي شرق أفغانستان

أخبار العالم

رويترز: هجوم انتحاري على مبنى حكومي شرق أفغانستان
Reuters OS/af
تفجير في جلال أباد -أرشيف-
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تعرض مبنى حكومي شرق أفغانستان لتفجير انتحاري، اليوم الأربعاء، تبعته هجمات مسلحة، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأكد ناطق باسم محافظة نانجارهار الواقعة شرق مدينة جلال آباد، أن مجموعة من المسلحين وانتحاريا واحدا على الأقل هاجموا مبنى حكوميا في المحافظة، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، بمن فيهم طفل وامرأة.

وأضاف أن المهاجمين فجروا العبوات الناسفة خارج المبنى الخاص بتوزيع بطاقات الهوية الإلكترونية، قبل أن يقتحموه، وتتواصل العمليات القتالية في هذه الأثناء.

المصدر: "رويترز"

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