إيران تنفي علاقتها في الهجوم على "أرامكو" وتتوعد برد حاسم على أي اعتداء

نفى وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، أي علاقة لبلاده بالهجمات على منشآت أرامكو النفطية في السعودية، وقال إن المزاعم والاتهامات الموجهة لإيران مرفوضة بشكل كامل ولن تصل إلى أي نتيجة.

تصريحات حاتمي جاءت بعدما أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنها ستعرض عصر اليوم أدلة على تورط النظام الإيراني بالهجوم على منشآتها النفطية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن حاتمي قوله على هامش اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء: "السعودية والكيان الصهيوني رغبا منذ البداية في جر الولايات المتحدة إلى صراع في المنطقة"، نافيا علاقة بلاده بالهجمات على منشآت أرامكو.

وقال حاتمي إن "القضية واضحة للغاية، كان هناك صراع بين البلدين (اليمن والسعودية)"، وإيران لا دخل لها في الموضوع.

وتوعد قائلا: "إن تم الاعتداء علينا فإن ردنا سيكون حاسما، مثلما أسقطنا الطائرة الأمريكية".

المصدر: وكالات