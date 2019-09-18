وكالة: طهران أبلغت واشنطن على خلفية هجوم أرامكو أن ردها على أي إجراء ضدها لن يقتصر على مصدر التهديد

أفادت وكالة أنباء إيسنا الإيرانية بأن إيران أرسلت رسالة الى الولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية بطهران بشأن هجوم أرامكو أبلغت فيها واشنطن أنها غير مسؤولة عن الهجوم.

ونفت طهران في الرسالة كافة الاتهامات الموجهة ضدها، كما أبلغت واشنطن أنها سترد فورا على أي إجراء ضدها، وأن ردها لن يقتصر على مصدر التهديد.

وحسب الوكالة فإن طهران سلمت الرسالة للسفارة السويسرية يوم الاثنين الماضي.