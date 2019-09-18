طهران لواشنطن: ردنا على أي إجراء ضدنا على خلفية هجوم أرامكو لن يقتصر على مصدر التهديد

أفادت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية بأن إيران أرسلت رسالة إلى الولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية بطهران بشأن هجوم "أرامكو"، أبلغت فيها واشنطن أنها غير مسؤولة عن الهجوم.

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ونفت طهران في الرسالة كافة الاتهامات الموجهة ضدها، كما أبلغت واشنطن أنها سترد فورا على أي إجراء ضدها، وأن ردها لن يقتصر على مصدر التهديد.

وحسب الوكالة فإن طهران سلمت الرسالة للسفارة السويسرية يوم الاثنين الماضي.

وكان وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، نفى أي علاقة لبلاده بالهجمات على منشآت أرامكو النفطية في السعودية، وقال إن المزاعم والاتهامات الموجهة لإيران مرفوضة بشكل كامل ولن تصل إلى أي نتيجة.

وقال حاتمي إن "القضية واضحة للغاية، كان هناك صراع بين البلدين (اليمن والسعودية)"، وإيران لا دخل لها في الموضوع.