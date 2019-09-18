سيارة تصدم ردهة برج ترامب بلازا في ضواحي نيويورك

صدمت سيارة مجهولة مدخل ناطحة سحاب ترامب بلازا في ولاية نيويورك، مما أسفر عن إصابة شخص واحد، حسبما ذكرت شبكة "سي بي أس" نيوز.

وقع الحادث في مدينة نيو روشيل، التي تقع على بعد 16 ميلا (حوالي 26 كم) من نيويورك. وكان يقود السيارة رجل مجهول، وليس من الواضح حاليا ما إذا كان بكامل وعيه. ومع ذلك، أصيب رجل كان في بهو الفندق.

وتعتقد شرطة المدينة، أن الحادث وقع عن طريق الصدفة، وأن السائق تصرف عن غير قصد، والتحقيق جار.

Workers at Trump Plaza New Rochelle say after car plowed into lobby, make driver got out and took a seat on a sofa. Said nothing. Several injuries but none are life threatening. pic.twitter.com/kJz1FRy5ra — Tony Aiello (@AielloTV) ١٨ سبتمبر ٢٠١٩

ونشر مراسل "سي بي أس" توني أييلو عدة مقاطع فيديو عن عواقب التصادم على موقع "تويتر" الخاص به، وأشار إلى أن السائق خرج من السيارة بعدما تلقى "عدة إصابات لا تهدد الحياة" ثم جلس على الأريكة في الردهة دون أن يقول أي شيء.

كما لاحظ الصحفي أن المبنى الفاخر المكون من 40 طابقا افتتح في عام 2007. ويقوم العمال الآن بتنظيف مدخل الفندق من الحطام والأنقاض، بينما تقوم الخدمات بإزالة المركبة التي لحقت بها أضرار شديدة من المنطقة.

المصدر: نوفوستي