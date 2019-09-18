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الإعلام الإسرائيلي : مقتل السيدة التي أطلق عليها النار عند حاجز قلنديا شمال القدس

نائبة أمريكية تحذر من حرب لا نهاية لها مع إيران

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نائبة أمريكية تحذر من حرب لا نهاية لها مع إيران
AFP
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علقت النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر، على احتمال توجيه بلادها ضربة ضد إيران، مشيرة إلى أن مثل هذا الأمر لا يحق دستوريا.

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وقالت عمر في حوار مع شبكة "CNN"، إنه لا يحق دستوريا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو وزير خارجيته مايك بومبيو أو السعودية دفع الولايات المتحدة للدخول في هذه الحرب.

ولفتت إلهان عمر، وهي نائبة مسلمة من أصول صومالية إلى أن "الكونغرس له الحق الدستوري لإعلان الحرب، الرئيس لا يملك ذلك وزير الخارجية لا يملك هذا الحق وبالطبع المملكة العربية السعودية لا تملك هذا الحق..".

وشددت عمر في هذا السياق قائلة: "علينا التأكد من أن الشعب الأمريكي يفهم أن هذه الإدارة التي تكذب بشأن خارطة أحوال جوية أو حجم الحضور لا يمكن الوثوق بها لتقديم المعلومات الكاملة التي نحتاجها لنتمكن من اتخاذ قرار ما إذا توجب الدخول في حرب أو لا مع إيران.."

وتابعت "نحن لسنا في موضع يتيح لنا التفكير بحرب لا نهاية لها، وأنا آمل حقا بأن زملائي في الكونغرس سيضغطون على هذه الإدارة لاتخاذ خطوة إلى الوراء والتفكير بكيف يمكننا استخدام الدبلوماسية لنزع التصعيد في هذا الوضع".

المصدر: CNN

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ترامب: لا أريد حربا مع إيران وعلى السعودية أن تدفع