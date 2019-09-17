تاج ذهبي وفيلم سينمائي احتفالا بعيد ميلاد رئيس وزراء الهند (صور)

ذكرت وسائل إعلام هندية أن أحد المعجبين برئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، قدم تاجا من الذهب وزنه 1.25 كيلوغرام لأحد معابد فاراناسي، دائرة مودي الانتخابية بشمال الهند.

ونقلت وسائل الإعلام عن المعجب الهندي قوله: "مودي يبني الأمة بأسلوب غير مسبوق. قررت التبرع بتاج ذهبي كي يلمع مستقبل مودي ومستقبل بلادنا مثل الذهب".

وأوضح أنه تعهد بتقديم التاج الذهبي في حال تمكن مودي، من الفوز بالانتخابات والعودة إلى السلطة لفترة ولاية ثانية على التوالي.

ويأتي ذلك ضمن احتفالات أنصار رئيس الوزراء الهندي بمناسبة عيد ميلاده التاسع والستين، حيث أعدوا كعكة ضخمة للتعبير عن حبهم وولائهم له.

وفي مدرسة في نيودلهي، قدم الطلبة كعكة احتفالا بعيد ميلاد مودي، مكتوب عليها: "عيد ميلاد سعيد مودي لإلغاء المادة 370 الخاصة بكشمير".

Report: An ardent fan of Prime Minister @narendramodi offered a gold crown weighing 1.25 kg to Lord Hanuman at Sankat Mochan Temple in Varanasi to mark Prime Minister Narender Modi's 69 th birthday.https://t.co/JpFvJp8kvw — TIMES NOW (@TimesNow) September 17, 2019

واحتفالا بهذه المناسبة، نشر ممثل هندي مشهور في بلاده تغريدة على موقع "تويتر"، لملصق يفيد بإعداد فيلم عن حياة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

المصدر: وكالات