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"حظ يفلق الصخر".. أمريكي يهزم السرطان مرتين ويربح 4.6 مليون دولار

أخبار العالم

Reuters
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أظهر مواطن أمريكي من سكان ولاية أوريغون إصرارا ومثابرة لا نظير لهما في مقاومة السرطان، في الوقت الذي لم يفقد فيه الأمل في أن يصبح من الأثرياء.

وتمكن ستيو ماكدونالد من الشفاء مرتين من مرض السرطان، الذي عانى منه لفترة طويلة، قبل أن يبتسم له الحظ مجددا مع جوائز اليانصيب.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن وسائل إعلام محلية، أن ستيو ثابر على شراء بطاقة يانصيب كل أسبوع، واعتاد أن يشكو لزوجته من حظه التعيس، وفي كل مرة كانت تواسيه بكلمات تطيب خاطره.

ومنذ فترة قريبة، ربح مبلغ 4.6 مليون دولار في اليانصيب.

وقال الرجل للصحفيين: "أنا محظوظ جدا. لقد انتصرت على السرطان مرتين، والآن ربحت جائزة اليانصيب الكبرى. هذا أمر لا يصدق".

المصدر: وكالات

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