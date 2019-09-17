موقع تحالف "أزرق أبيض" الإسرائيلي يتعرض للهجوم

أعلن تحالف "أزرق أبيض" الإسرائيلي الذي يقوده رئيس الأركان الإسرائيلية الأسبق، بيني غانتس، عن تعرض موقع التحالف على الإنترنت لهجوم سيبراني أدى إلى تعطل عمله.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن التحالف قوله، إن موقعه تعرض "لهجوم سيبراني قوي" قبل 3 ساعات من انتهاء التصويت في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

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وأشار التحالف إلى أن عددا كبيرا من الكمبيوترات حاولت دخول الموقع دفعة واحدة في ما يسمى بهجوم DDoS (حجب الخدمة)، ما أسفر عن توقف عمل الموقع.

وأضاف أنه تم رصد نحو 500 محاولة للاختراق من خوادم في الخارج.

ولم يكشف التحالف عن مزيد من التفاصيل بشأن مصدر الهجوم.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل