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أردوغان يقدم للرئيس بوتين "التين" ردا على "البوظة"

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أردوغان يقدم للرئيس بوتين
Sputnik
أردوغان وبوتين
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قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لضيفيه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، فاكهة التين، عقب القمة الثلاثية التي جمعتهم بأنقرة، أمس الاثنين.

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وخلال الحديث، قدم الرئيس أردوغان التين الذي تشتهر به ولاية أيدن التركية، للرئيس بوتين.

وكان فلاديمير بوتين أثناء تجوله ونظيره التركي رجب طيب أردوغان داخل مجمع معرض "ماكس" للطيران في 27 أغسطس الماضي، قد اشترى قطعتين من البوظة لنفسه وقطعة لضيفه أردوغان.

المصدر: RT

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