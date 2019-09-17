حذر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، من أن خطر اندلاع نزاع عسكري في أعقاب الهجمات التي استهدفت منشآت النفط السعودية السبت الماضي، لا يزال قائما.

وقال ناريشكين للصحفيين، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال عن وجود خطر نشوب مثل هذا النزاع من عدمه: "لا شك أن الخطر قائم، لكني آمل في إمكانية حل سلمي".

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وتعرضت منشأتان نفطيتان تابعتان لشركة "أرامكو" السعودية لهجوم فجر السبت، تبنته حركة الحوثيين في اليمن.

ورحج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقوف إيران وراء هجمات "أرامكو"، ولم يستبعد عملا عسكريا أمريكيا للرد على هذا الاعتداء.

مع ذلك، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر في البنتاغون، أن وزارة الدفاع الأمريكية تقف مع رد محدود ومحسوب على هذه الهجمات، تفاديا لتحركات قد تورط واشنطن في حرب دامية مع إيران.

وكانت موسكو قد ناشدت الأسرة الدولية "الإحجام عن أي عمل أو استنتاج متسرع من شأنه التسبب بتفاقم الوضع"، بينما دعا الاتحاد الأوروبي إلى "ضبط النفس".

المصدر: وكالات