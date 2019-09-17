إيران: قرار المحكمة البريطانية العليا دليل على انتهاك أمريكا وكندا للقوانين الدولية

اعتبر سفير إيران لدى لندن، حميد بعيدي نجاد، أن قرار المحكمة العليا في بريطانيا الذي رد دعوى أمريكا ضد بلاده دليل على أساليب انتهاك الولايات المتحدة وكندا لأبسط القوانين الدولية.

وورد على حساب السفير بعیدي نجاد الشخصي في موقع تويتر، أن المحكمة العليا في بريطانيا رفضت دعوى قدمها ممثلو أمريكا تهدف إلى إدانة إيران وفرض غرامة عليها قدرها 512 مليون دولار كتعويضات عن الخسائر التي لحقت بالجنود الأمريكيين في قاعدة الخبر السعودية التي تعرضت لانفجار غامض.

وأوضح أن المحكمة العليا البريطانية أعلنت عقب 7 أعوام من النظر، أن قرار المحاكم الأمريكية ضد البلدان الأخرى لا يمكن فرضها على الجهاز القضائي البريطاني.

وأضاف: أن قرار المحكمة العليا في بريطانيا يشكل سابقة تمنع إثارة دعاوى جديدة لممثلي أمريكا ضد إيران، وهذا الحكم بالنظر إلى القرار الأخير لكندا حول بيع ممتلكات الحكومة الإيرانية لديها، يكتسب مزيدا من الأهمية ويدلل على أساليب أمريكا وكندا في انتهاك أبسط القوانين الدولية.

ويشار إلى أن الحكومة الكندية قامت مؤخرا بمصادرة وبيع بعض الممتلكات الإيرانية في مدينتي أوتاوا وتورنتو بهذا البلد بقيمة تزيد على 30 مليون دولار واعتبرتها تعويضات قدّمتها لضحايا الإرهاب المزعومين.

المصدر:"فارس"