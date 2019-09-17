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إيران تؤكد احتجاز 3 أستراليين أحدهم متهم بالتجسس

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إيران تؤكد احتجاز 3 أستراليين أحدهم متهم بالتجسس
Reuters Morteza Nikoubazl
سجن إيفين في طهران
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أكدت السلطات القضائية الإيرانية اليوم الثلاثاء، احتجاز  3 أستراليين، أحدهم متهم بالتجسس لصالح دولة ثالثة.

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أستراليا تقول إن ثلاثة من رعاياها معتقلون في إيران

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإيرانية اعتقلت 3 أستراليين بتهمة التجسس، اثنان منهم كانا يقومان بتصوير أماكن عسكرية ومناطق ممنوعة في إيران، بينما تم اعتقال الثالث بتهمة التجسس لصالح إحدى الدول.

يأتي الإعلان الإيراني، بعدما أعلنت الحكومة الأسترالية في الحادي عاشر من سبتمبر الجاري، أن إيران تعتقل ثلاثة من رعاياها، رافضة الإدلاء بمزيد من التفاصيل "حرصا على خصوصية المعتقلين".

وقال متحدث باسم الحكومة الأسترالية إن "وزارة الخارجية والتجارة توفر مساعدة قنصلية لعائلات ثلاثة أستراليين معتقلين في إيران".

وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق، بأن السلطات الإيرانية تحتجز امرأتين بريطانيتين-أستراليتين في سجن إيفين في طهران، كما احتجزت أيضا صديق إحدى هاتين المرأتين وهو رجل أسترالي.

المصدر: وكالات

 

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