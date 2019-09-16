الشرطة الأمريكية تقتل مسلحا بجانب مدرسة ابتدائية

قالت شرطة مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، إن أفرادها أطلقوا النار على رجل مسلح كان بالقرب من مبنى مدرسة ابتدائية، مؤكدة وفاته أثناء محاولة تقديم الإسعافات الأولية له.

وأوضح قائد شرطة المدينة آرت أسيفيدو، في حديثه إلى الصحفيين، أن "الشرطة تلقت بلاغا يفيد بتواجد رجل من أصول إفريقية بجوار إحدى المدارس، يتراوح عمره بين 30 و40 عاما، كان يحمل سلاحا ناريا بطريقة تهديدية".

وأضاف: "بعد دقيقة من البلاغ، وصلت قوات أمنية إلى المكان.. لم يتبع المشتبه به تعليمات الضباط، وحاول عبور الشارع نحو المدرسة الابتدائية.. مطلقا النار على الضباط، الذين لحسن الحظ لم يصابوا بأذى".

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ووفقا له، فقد "رد أفراد الشرطة على مطلق النار وأصابوه. وحاولوا تقديم الإسعافات الأولية له، لكن فريق الإسعاف الذي وصل إلى المكان أعلن وفاته".

وتتكرر في الولايات المتحدة، حيث يسمح بشراء الأسلحة النارية، حالات إطلاق النار في الأماكن العامة، بما في ذلك في المدارس.

وأفاد موقع Mass Shooting Tracker، بمقتل 94 شخصا وإصابة 292 آخرين، فقط في أغسطس من هذا العام، نتيجة إطلاق النار في الأماكن العامة في الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي