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رئيس مكتب زيلينسكي: الاتصالات مع بوتين تعطي الأمل بالسلام في دونباس

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رئيس مكتب زيلينسكي: الاتصالات مع بوتين تعطي الأمل بالسلام في دونباس
Sputnik
أندريه بوغدان، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني
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قال أندريه بوغدان، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إن الاتصالات بين رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تعطي الأمل في تسوية الوضع في دونباس.

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وأضاف المسؤول الأوكراني في مقابلة مع "بي بي سي" الأوكرانية، نشرت اليوم: "ما أعرفه، هو حدوث 3 اتصالات هاتفية بين الرئيسين. ويجب القول إن جوهر ولهجة هذه المكالمات تعطيني الأمل في إنهاء النزاع العسكري في دونباس".

وردا على سؤال حول وقت حدوث هذا السلام، قال بوغدان: "عندما يحين الوقت المناسب لذلك".

المصدر: تاس

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