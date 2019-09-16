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ليبرمان يتوقع طرد نتنياهو من الليكود في حال فشله في حشد أغلبية لتشكيل الحكومة

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ليبرمان يتوقع طرد نتنياهو من الليكود في حال فشله في حشد أغلبية لتشكيل الحكومة
Reuters Amir Cohen
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أكد رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان أنه يتوقع من قيادة حزب الليكود أن تعزل رئيس الحزب، بنيامين نتنياهو، في حال فشل في حشد 61 نائبا لتشكيل حكومة جديدة.

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وأضاف ليبرمان في لقاء مصور مع موقع "واي نت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الاثنين، عشية الاقتراع في انتخابات الكنيست، أنه لن يجلس في حكومة مع القائمة "المشتركة" التي تعتبر ممثلا للمواطنين العرب في إسرائيل، كما أنه لن يجلس في حكومة تضم حزب "ميرتس" اليساري أو الأحزاب الدينية اليهودية.

وكان ليبرمان قد صرح الشهر الماضي بأنه التقى مسؤولين كبار في حزب "الليكود" وبحث معهم احتمال عزل نتنياهو عن قيادة الحزب في حال إخفاقه في الانتخابات المقبلة.

يذكر أن حزب ليبرمان حصل في الانتخابات الأخيرة في أبريل على 5 مقاعد ولم يوافق على الالتحاق بالائتلاف الحكومي الذي يتزعمه نتنياهو، وأفشل جهود نتنياهو لتشكيل حكومة، ما دفع البلاد الى انتخابات جديدة بعد عدة أشهر.

المصدر: i24News

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